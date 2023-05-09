“Я думав будівлі вже нема”: мешканець Дніпра, у чию квартиру влучили уламки, розповів як це було

Власник зруйнованої уламками квартири розповів про перші секунди після вибуху.

Власник квартири, куди потрапили уламки ракети, розповів про перші секунди після вибуху. Про це він розказав 9 каналу.

За словами чоловіка, вони були в саме в тій кімнаті, куди влучили уламки. У перші секунди було важко дихати, бо сильно тхнуло ракетним паливом та було багато пилу. Спочатку дніпрянин подумав, що в будинок влучила ракета і вони опинилися під завалами і будівлі вже немає.

Чоловік каже, що їм дивом вдалося вилізти з-під завалів стелі, яка посипалася їм на голову. Першою дніпрянин рятував дружину, яку “випхав” в коридор. Потім вибрався зі зруйнованої кімнати сам.

Нагадаємо, вчора ввечері в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Як з’ясувалося пізніше – це була робота ППО. Уламки однієї із збитих ракет влучили на будинок та проломили дах. В одну із квартир залетіла бойова частина ракети, яку рятувальники вже дістали та забрали подалі від людей.

Внаслідок вибуху постраждала 31-річна жінка, у неї синці та забої але її життю вже нічого не загрожує.

Частково зруйнована квартира журналіста та політолога із Дніпра Дениса Гороховського, який розповів деталі атаки та показав, як зараз виглядає його квартира.

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