Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Сьогодні, 9 травня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням регламентних робіт на ПНС на просп. Богдана Хмельницького припинено водопостачання:

вул. Гавриленка, 1, 2, 4, 4а, 46;

вул. Леоніда Стромцова, 1, 1а, 16, 3, 3а, 5а, 7;

просп. Богдана Хмельницького, 20, 20а, 206, 20в, 22, 22а 24, 24а, 246;

просп. Олександра Поля, буд. 117, 119, 119а, 1196, 121, 121a, 1216, 121д, 123,125, 125a, 127, 129, 1296, 131, 131а, 131б, 133, 135, 135a, 1356, 137, 137a, 139, 141, 141a, 143, 143a.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт без води залишилися мешканці:

сел. Ігрень;

сел. Чаплі;

вул. Пушкарська;

вул. Батумська, 44, 56, 58, 60, 62;

вул. Виконкомівська, 15-31.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії.

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