Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду - Днепр Инфо
Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду
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Сегодня 12:50

Сьогодні, 9 травня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням регламентних робіт на ПНС на просп. Богдана Хмельницького припинено водопостачання:

  • вул. Гавриленка, 1, 2, 4, 4а, 46;
  • вул. Леоніда Стромцова, 1, 1а, 16, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького, 20, 20а, 206, 20в, 22, 22а 24, 24а, 246;
  • просп. Олександра Поля, буд. 117, 119, 119а, 1196, 121, 121a, 1216, 121д, 123,125, 125a, 127, 129, 1296, 131, 131а, 131б, 133, 135, 135a, 1356, 137, 137a, 139, 141, 141a, 143, 143a.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт без води залишилися мешканці:

  • сел. Ігрень;
  • сел. Чаплі;
  • вул. Пушкарська;
  • вул. Батумська, 44, 56, 58, 60, 62;
  • вул. Виконкомівська, 15-31.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили воду

Нагадаємо, раніше ми писали: Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії.

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Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили водуУкраїнська Новости Днепра про Два мікрорайони та кілька вулиць: у деяких районах Дніпра відключили водуРусский

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