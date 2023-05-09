У Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності

Життя переможе!

У Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності у травні.

Так, за минулу добу у пологових міста на світ з’явилися 26 дітей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них – 10 дівчаток та 16 хлопчиків. Одного малюка народила жінка-переселенка.

Вітаємо матусь та бажаємо їм та їхнім діткам здоров’я та миру!

Усе буде Україна!

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