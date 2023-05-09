У Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності у травні.
Так, за минулу добу у пологових міста на світ з’явилися 26 дітей.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Із них – 10 дівчаток та 16 хлопчиків. Одного малюка народила жінка-переселенка.
Вітаємо матусь та бажаємо їм та їхнім діткам здоров’я та миру!
Усе буде Україна!
Читайте також:
Автор:
Уламки впали на чотирьохповерховий будинок.
У Дніпрі рятують пса Роккі, який зі зламаною ногою тиждень…
У Дніпропетровській області заборонили висаджувати низку дерев.
1 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, в…