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  • Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Сьогодні 12:40
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Мешканців Дніпра не пустили до укриття під час вчорашньої ракетної атаки.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Мешканців Дніпра не пустили в укриття в магазині АТБ, що на проспекті Богдана Хмельницького, 34. Про це йдеться в телеграм-каналі Геннадія Корбана. 

Дніпрянка Анастасія каже, що під час вчорашньої ракетної атаки вона хотіла піти в укриття, але воно було закрите. На дверях сховища висіло оголошення, у якому зазначається, що під час тривоги покупці можуть тут сховатися. Адміністрація магазину залишила номер телефону для зв’язку, але ніхто не брав слухавку. 

Ба більше, за словами місцевої мешканки Валерії, підвальне приміщення, де облаштоване укриття, знаходиться в житловому будинку. У магазині є охоронець, який чергує тут цілодобово і повинен пускати людей до сховища. Як стверджує жінка, він навмисне не бере слухавку, бо не хоче щоб хтось йшов до підвалу. 

Дніпряни вже зверталися до керівництва магазину, бо такі інциденти траплялися раніше. Адміністратор пообіцяв вирішити це питання та залишив свій номер телефону для зв’язку.

Зауважимо, що більшість укриттів, які розташовані в магазинах, працюють лише для покупців та персоналу, тому потрапити туди можна тільки впродовж робочого дня, а вночі вони закриті. 

Нагадаємо, вчора Дніпро атакували ракетами. Уламки збитого “калібру” впали на дах, пробивши два поверхи. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка, у неї синці та забої. 

Новости Днепра про Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Новости Днепра про Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Новости Днепра про Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиці

Нагадаємо, раніше охочих сховатися не пустили в укриття в підземному паркінгу ЖК «Комфорт Сіті Рибинський».

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра не пустили в укриття АТБ під час вчорашньої ракетної атаки: подробиціУкраїнська

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