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  • У лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу

У лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу

Сьогодні 15:17
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Бронежилет та каску військового уламками розбило на шматочки.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу

В одній із лікарень Дніпра врятували 39-річного військового Антона, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу.

Антон із Черкас, був успішним менеджером. Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем захищати Україну. Під Бахмутом отримав важке поранення, його бронежилет та каску уламками розбило на шматочки.

Про це написав генеральний директор лікарні.

За словами лікаря, щоб врятувати воїна, йому довелося перелити 8,5 літрів крові.

В його кремезному тілі майже не зосталось крові… Його життя після вибуху стало, як страшний сон. Реаніматологи переливали кров, стабілізували стан. 8,5 літрів дніпровської крові було влито заради спасіння життя. Дружина Альона душею і серцем все чула. Вона загубила спокій і сон, і хоче пережити всі печалі і радості тільки разом…Кома. Серце билось дуже тихо. Гемоглобін менше 30. Посічене уламками тіло, обпалене вибухом обличчя, але дух український – незламний, готовий до боротьби. Альона не знала, як його знайти, вона не знала, як з ним зв’язатися. А він не міг відповісти, перебуваючи довгий час непритомним. Вона відчувала під своєю шкірою, що все пішло не так, і чекала будь-якої звістки від Антона. Усі ночі та дні з двома доньками молилися, щоб батько був живий, – написав лікар.

Завдяки медикам воїн вижив – хоча шансів на порятунок було дуже мало. Зараз Героя готують до протезування за кордоном.

Антон наполегливо з лікарями Мечникова боровся за своє життя, стікаючи кров’ю з поля бою, переживши важку кому. Втрата двох рук і ноги, тяжкий травматичний шок залишали мало шансів. У реанімації політравми він вижив і активно йде на поправку… Готуємо документи та відправляємо на протезування за кордон під патронатом влади і віримо, що міцні обійми скоро будуть, – написав генеральний директор.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували 39-річного воїна, якому під Бахмутом вибухом відірвало дві руки та ногу

Бажаємо Герою скорішого одужання!

Дякуємо лікарям, що роблять неможливе та рятують наших захисників!

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