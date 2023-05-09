Жителей Днепра не пустили в укрытие АТБ во время вчерашней ракетной атаки: подробности

Жителей Днепра не пустили в укрытие во время вчерашней ракетной атаки.

Жителей Днепра не пустили в укрытие в магазине АТБ на проспекте Богдана Хмельницкого, 34. Об этом говорится в телеграмм-канале Геннадия Корбана.

Днепрянка Анастасия говорит, что во время вчерашней ракетной атаки она хотела пойти в укрытие, но оно было закрыто. На дверях хранилища висело объявление, в котором говорится, что во время тревоги покупатели могут здесь спрятаться. Администрация магазина оставила номер телефона для связи, но никто не брал трубку.

Более того, по словам местной жительницы Валерии, подвальное помещение, где обустроено укрытие, находится в жилом доме. В магазине есть охранник, который дежурит здесь круглосуточно и должен пускать людей в хранилище. Как утверждает женщина, он умышленно не берет трубку, потому что не хочет, чтобы кто-то шел в подвал.

Днепряне уже обращались к руководству магазина, потому что такие инциденты случались раньше. Администратор пообещал решить этот вопрос и оставил свой телефонный номер для связи.

Отметим, что большинство укрытий в магазинах работают только для покупателей и персонала, поэтому попасть туда можно только в течение рабочего дня, а ночью они закрыты.

Напомним, вчера Днепр атаковали ракетами. Обломки сбитого «калибра» упали на крышу, пробив два этажа. В результате атаки пострадала 31-летняя женщина, у нее синяки и ушибы.

Напомним, ранее желающих скрыться не пустили в укрытие в подземном паркинге ЖК «Комфорт Сити Рыбинский».

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