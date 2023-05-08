Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан “Лілія”

На початку травня у Дніпрі запрацювали фонтани. Один із них – фонтан “Лілія”, що у сквері Героїв.
Цей водограй уже радує містян своєю красою.
Про це повідомляє dnepr.info.
Водяні пелюстки “Лілії” сягають багатьох метрів вгору, а потім вигинаються та граційно впадають у прозоре дзеркало води. Це видовище заворожує.
А в сонячний день, коли бризки води починають грати з променями, з’являється справжнісінька веселка.
Зазначимо, у далекі 50-ті роки минулого століття посеред скверу розлягалася величезна клумба, яку оточували дерева та кущі з вкрапленнями стежок. Капітальна реконструкція скверу почалася на початку 70-х років – з’явилися нові алеї та доріжки, замінено частину дерев, влаштовано дитячий майданчик, а в центрі скверу споруджено фонтан. Проте це не останнє «народження» водограю, його модифікували та остаточно відкрили 13 вересня 2008 року.
Фонтан розміщено у великому басейні, що дозволяє вмістити 490 кубометрів води.
Якщо хочете помилуватися водяною “Лілією”, то приходьте у сквер Героїв. До речі, там багато красивих тюльпанів. Про це читайте тут!
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