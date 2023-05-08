Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан “Лілія”

Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан “Лілія”

Сьогодні 17:33
просмотров

Дніпро - місто фонтанів.

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан

На початку травня у Дніпрі запрацювали фонтани. Один із них – фонтан “Лілія”, що у сквері Героїв.

Цей водограй уже радує містян своєю красою. 

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан

Водяні пелюстки “Лілії” сягають багатьох метрів вгору, а потім вигинаються та граційно впадають у прозоре дзеркало води. Це видовище заворожує.

А в сонячний день, коли бризки води починають грати з променями, з’являється справжнісінька веселка.

Зазначимо, у далекі 50-ті роки минулого століття посеред скверу розлягалася величезна клумба, яку оточували дерева та кущі з вкрапленнями стежок. Капітальна реконструкція скверу почалася на початку 70-х років – з’явилися нові алеї та доріжки, замінено частину дерев, влаштовано дитячий майданчик, а в центрі скверу споруджено фонтан. Проте це не останнє «народження» водограю, його модифікували та остаточно відкрили 13 вересня 2008 року.

Фонтан розміщено у великому басейні, що дозволяє вмістити 490 кубометрів води.

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан

Якщо хочете помилуватися водяною “Лілією”, то приходьте у сквер Героїв. До речі, там багато красивих тюльпанів. Про це читайте тут!

Читайте також:

Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан Українська Новости Днепра про Освіжаючі бризки та бурхливі струмені: у Дніпрі в сквері Героїв запрацював фонтан Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як оформити пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій у Дніпрі: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    Як оформити пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій у Дніпрі: інструкція

    Учасники бойових дій можуть оформити пільги на оплату комунальних послуг…

    У Дніпрі хочуть вшанувати пам’ять Максима Семенова та встановити меморіальну плиту: як це буде
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:03
    У Дніпрі хочуть вшанувати пам’ять Максима Семенова та встановити меморіальну плиту: як це буде

    У Дніпрі хочуть вшанувати пам'ять загиблого активіста Максима Семенова.

    Стало відомо, у якому форматі розпочнуть навчальний рік 2023-2024 на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:22
    Стало відомо, у якому форматі розпочнуть навчальний рік 2023-2024 на Дніпропетровщині

    В ОВА розповіли, у якому форматі може початися навчальний рік…

    Де у Дніпрі мешкала медіум і філософ Олена Блаватська та чому на вулиці її імені немає жодного будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    Де у Дніпрі мешкала медіум і філософ Олена Блаватська та чому на вулиці її імені немає жодного будинку

    Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається день Білого Лотоса, присвячений…

    Наверх