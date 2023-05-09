Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Уламки впали на чотирьохповерховий будинок.

У понеділок, 8 травня, Дніпро ввечері здригнувся від потужних вибухів. Як повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уламки збитої ракети впали на чотириповерховий будинок, пробивши дах останнього поверху. У будинку пошкоджені перекриття декількох квартир.

Бойова частина пробила дах та підлогу квартири, впавши в помешкання на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку та забрали небезпечний снаряд. Поранення отримала 32-річна жінка, яку з забоями та синцями забрали до лікарні.

Як повідомили в повітряному командуванні Схід, над Дніпропетровщиною вночі знищили 8 ракет.

У мережі публікують фото з квартири, яка постраждала від уламків.

Ворожа ракета розтрощила дах та речі всередині квартири.

Наразі жінку, яка постраждала внаслідок вибуху виписали з лікарні. У неї синці та забої, але її життю вже нічого не загрожує.

Фото: Суспільне Дніпро

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