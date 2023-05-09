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  • Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Сьогодні 11:41
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Уламки впали на чотирьохповерховий будинок.

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

У понеділок, 8 травня, Дніпро ввечері здригнувся від потужних вибухів. Як повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уламки збитої ракети впали на чотириповерховий будинок, пробивши дах останнього поверху. У будинку пошкоджені перекриття декількох квартир. 

Бойова частина пробила дах та підлогу квартири, впавши в помешкання на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку та забрали небезпечний снаряд. Поранення отримала 32-річна жінка, яку з забоями та синцями забрали до лікарні. 

Як повідомили в повітряному командуванні Схід, над Дніпропетровщиною вночі знищили 8 ракет. 

У мережі публікують фото з квартири, яка постраждала від уламків. 

Ворожа ракета розтрощила дах та речі всередині квартири. 

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

 

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Наразі жінку, яка постраждала внаслідок вибуху виписали з лікарні. У неї синці та забої, але її життю вже нічого не загрожує. 

Фото: Суспільне Дніпро 

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

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Новости Днепра про Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)Українська

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