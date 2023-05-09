Пробило два поверхи: як виглядає квартира в Дніпрі, куди впали уламок та бойова частина ракети (ФОТО)

У понеділок, 8 травня, Дніпро ввечері здригнувся від потужних вибухів. Як повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уламки збитої ракети впали на чотириповерховий будинок, пробивши дах останнього поверху. У будинку пошкоджені перекриття декількох квартир.
Бойова частина пробила дах та підлогу квартири, впавши в помешкання на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку та забрали небезпечний снаряд. Поранення отримала 32-річна жінка, яку з забоями та синцями забрали до лікарні.
Як повідомили в повітряному командуванні Схід, над Дніпропетровщиною вночі знищили 8 ракет.
У мережі публікують фото з квартири, яка постраждала від уламків.
Ворожа ракета розтрощила дах та речі всередині квартири.
Наразі жінку, яка постраждала внаслідок вибуху виписали з лікарні. У неї синці та забої, але її життю вже нічого не загрожує.
Фото: Суспільне Дніпро
Читайте також:
Автор:
Життя переможе!
У Дніпрі рятують пса Роккі, який зі зламаною ногою тиждень…
У Дніпропетровській області заборонили висаджувати низку дерев.
1 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, в…