Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Сегодня 11:41
просмотров

Обломки упали на четырехэтажный дом.

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

В понедельник, 8 мая, Днепр вечером сдрогнулся от мощных взрывов. Как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный дом, пробив крышу последнего этажа. В доме повреждены перекрытия нескольких квартир.

Боевая часть пробила крышу и пол, упав в квартиру на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 40 жителей дома и забрали опасный снаряд. Ранение получила 32-летняя женщина, которую с ушибами и синяками забрали в больницу.

Как сообщили в воздушном командовании Схід, над Днепропетровской ночью уничтожили 8 ракет.

В сети публикуют фото из пострадавшей от обломков квартиры.

Вражеская ракета разрушила крышу и повредила вещи внутри квартиры.

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

 

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Пострадавшую в результате взрыва женщину уже выписали из больницы. У нее синяки и ушибы, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Фото: Суспільне Дніпро 

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)Українська Новости Днепра про Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала

    Вчера вечером в Днепре прогремели несколько взрывов.

    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов
    Новости Днепра
    Сегодня 12:51
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов

    В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч…

    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду
    Новости Днепра
    Сегодня 12:50
    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

    Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.

    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

    Жизнь победит!

    Последние новости

    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала
    Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала

    Вчера вечером в Днепре прогремели несколько взрывов.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов
    Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов

    В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч тюльпанов разной расцветки. Бутоны цветов уже раскрылись и вовсю радуют горожан своей красотой. Но тюльпаны очень нежные растения и цветение их продлиться до конца мая-начала июня.

    Сегодня 12:51
    просмотров
    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду
    Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

    Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.

    Сегодня 12:50
    3
    просмотров
    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости
    В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

    Жизнь победит!

    Сегодня 12:06
    0
    просмотров
    В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина
    В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина

    Учитывайте эту информацию!

    Сегодня 11:31
    1
    просмотров
    Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина
    Неделю раненный валялся в кустах: в Днепре нуждается в помощи пес Рокки, которого сбила машина

    В Днепре спасают пса Рокки, который со сломанной ногой неделю провалялся в кустах.

    Сегодня 11:06
    просмотров
    В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек
    В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

    8 мая в 15:39 на линию «101» сообщили, что в Кривом Роге по улице Николая Свитальского в многоэтажке горит квартира.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области запретили сажать клены и акации: почему
    В Днепропетровской области запретили сажать клены и акации: почему

    В Днепропетровской области запретили высаживать ряд деревьев.

    Сегодня 10:27
    просмотров
    Днепровский бадминтонист победил в Мексике на чемпионате
    Днепровский бадминтонист победил в Мексике на чемпионате

    Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Прослужил 2,5 месяца: погиб 29-летний Евгений Шевченко из Криворожского района
    Прослужил 2,5 месяца: погиб 29-летний Евгений Шевченко из Криворожского района

    1 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, в районе Марьинки Донецкой области погиб 29-летний младший сержант Евгений Шевченко из Криворожского района. У него остались мать и гражданская жена.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх