Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

Обломки упали на четырехэтажный дом.

В понедельник, 8 мая, Днепр вечером сдрогнулся от мощных взрывов. Как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный дом, пробив крышу последнего этажа. В доме повреждены перекрытия нескольких квартир.

Боевая часть пробила крышу и пол, упав в квартиру на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 40 жителей дома и забрали опасный снаряд. Ранение получила 32-летняя женщина, которую с ушибами и синяками забрали в больницу.

Как сообщили в воздушном командовании Схід, над Днепропетровской ночью уничтожили 8 ракет.

В сети публикуют фото из пострадавшей от обломков квартиры.

Вражеская ракета разрушила крышу и повредила вещи внутри квартиры.

Пострадавшую в результате взрыва женщину уже выписали из больницы. У нее синяки и ушибы, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Фото: Суспільне Дніпро

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