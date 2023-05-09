Пробило два этажа: как выглядит квартира в Днепре, куда упали обломок и боевая часть ракеты (ФОТО)

В понедельник, 8 мая, Днепр вечером сдрогнулся от мощных взрывов. Как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный дом, пробив крышу последнего этажа. В доме повреждены перекрытия нескольких квартир.
Боевая часть пробила крышу и пол, упав в квартиру на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 40 жителей дома и забрали опасный снаряд. Ранение получила 32-летняя женщина, которую с ушибами и синяками забрали в больницу.
Как сообщили в воздушном командовании Схід, над Днепропетровской ночью уничтожили 8 ракет.
В сети публикуют фото из пострадавшей от обломков квартиры.
Вражеская ракета разрушила крышу и повредила вещи внутри квартиры.
Пострадавшую в результате взрыва женщину уже выписали из больницы. У нее синяки и ушибы, но ее жизни уже ничего не угрожает.
Фото: Суспільне Дніпро
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