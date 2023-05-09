Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

Учора ввечері у Дніпрі пролунало кілька вибухів.

Як повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вiйськовi з повiтряного командування “Схiд” збили всi 8 ракет, якi ворог спрямував на область.

Уламки однієї з ракет впали на чотириповерхівку у Дніпрі. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Її вивезли рятувальники. Постраждала 32-річна жінка.

Як пізніше з’ясувалося, одна із квартир, що постраждали через удар рф, належить журналісту та політологу із Дніпра Денису Гороховському.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Вчора до нашого будинку в Дніпрі прилетів уламок російської ракети. Ушкодження більш ніж серйозні. Але хочу написати про інше. Вчора стався збіг низки факторів, які можна назвати дивом. По-перше, бойова частина ракети не здетонувала…По-друге, на поверх нижче була спальня маленької дитини і диво, що фрагмент ракети зупинився на моєму поверсі, а не пішов далі. Дівчина, яка живе поверхом вище, постраждала, але без якихось складних травм. Сьогодні з нею розмовляв, уже вдома. Із сусідніх квартир нікого не зачепило. Загалом, враховуючи все, можна говорити, що ситуація розвивалася за найкращим сценарієм із можливих. І останнє: до ППО питань немає і не може бути. Вони збили ракету, яка могла призвести до величезних жертв. А так відбулися лише матеріальними збитками, – написав він!

Крім того, Денис закликав усіх донатити на ЗСУ, адже наші захисники та захисниці кожного дня роблять неможливе, щоб у нас із вами було майбутнє!

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