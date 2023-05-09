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  • Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

Сьогодні 13:45
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Учора ввечері у Дніпрі пролунало кілька вибухів.

Новости Днепра про Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

Як повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вiйськовi з повiтряного командування “Схiд” збили всi 8 ракет, якi ворог спрямував на область.

Уламки однієї з ракет впали на чотириповерхівку у Дніпрі. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Її вивезли рятувальники. Постраждала 32-річна жінка.

Як пізніше з’ясувалося, одна із квартир, що постраждали через удар рф, належить журналісту та політологу із Дніпра Денису Гороховському.

Новости Днепра про Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

Так квартира виглядала 2014 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Вчора до нашого будинку в Дніпрі прилетів уламок російської ракети. Ушкодження більш ніж серйозні. Але хочу написати про інше. Вчора стався збіг низки факторів, які можна назвати дивом. По-перше, бойова частина ракети не здетонувала…По-друге, на поверх нижче була спальня маленької дитини і диво, що фрагмент ракети зупинився на моєму поверсі, а не пішов далі. Дівчина, яка живе поверхом вище, постраждала, але без якихось складних травм. Сьогодні з нею розмовляв, уже вдома. Із сусідніх квартир нікого не зачепило. Загалом, враховуючи все, можна говорити, що ситуація розвивалася за найкращим сценарієм із можливих. І останнє: до ППО питань немає і не може бути. Вони збили ракету, яка могла призвести до величезних жертв. А так відбулися лише матеріальними збитками, – написав він!

Крім того, Денис закликав усіх донатити на ЗСУ, адже наші захисники та захисниці кожного дня роблять неможливе, щоб у нас із вами було майбутнє!

Новости Днепра про Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувала

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Новости Днепра про Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувалаУкраїнська Новости Днепра про Журналіст із Дніпра показав, як виглядає його квартира після удару рф: диво, що бойова частина не здетонувалаРусский

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