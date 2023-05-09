Журналист из Днепра показал, как выглядит его квартира после удара рф: чудо, что боевая часть не сдетонировала

Как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, военные из воздушного командования «Схід» сбили все 8 ракет, которые враг направил на область.
Осколки одной из ракет упали на четырехэтажку в Днепре. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир. На третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Ее вывезли спасатели. Пострадала 32-летняя женщина.
Как позже выяснилось, одна из квартир, пострадавших из-за удара рф, принадлежит журналисту и политологу из Днепра Денису Гороховскому.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Вчера в наш дом в Днепре прилетел осколок российской ракеты. Повреждения более, чем серьезные. Но я хочу написать о другом. Вчера произошло стечение ряда факторов, которые совокупно можно назвать чудом. Во-первых, боевая часть ракеты не сдетонировала… Во-вторых, на этаж ниже находилась спальня маленького ребенка и чудо, что фрагмент ракеты остановился на моем этаже, а не пошел дальше. Девушка, которая живет этажом выше пострадала, но без каких-то сложных травм. Сегодня с ней разговаривал, уже дома. Из соседних квартир никого не задело. В целом, учитывая все вводные, можно говорить, что ситуация развивалась по лучшему сценарию из возможных. И последнее: к ПВО вопросов нет и быть не может. Они сбили ракету, которая могла привести к большим жертвам. А так отделались лишь материальным ущербом, — написал он!
Кроме того, Денис призвал всех донатить на ВСУ, ведь наши защитники и защитницы каждый день делают невозможное, чтобы у нас с вами было будущее!
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