Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением регламентных работ на ПНС по просп. Богдана Хмельницкого прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ без воды остались жители:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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