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Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Сегодня 12:50
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Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением регламентных работ на ПНС по просп. Богдана Хмельницкого прекращено водоснабжение:

  • ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4а, 46;
  • ул. Леонида Стромцова, 1, 1а, 16, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 20, 20а, 206, 20в, 22, 22а 24, 24а, 246;
  • просп. Александра Поля, дом. 117, 119, 119а, 1196, 121, 121a, 1216, 121д, 123,125, 125a, 127, 129, 1296, 131, 131а, 131б, 5 13 37a, 139, 141, 141a, 143, 143a.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ без воды остались жители:

  • пос. Игрень;
  • пос. Чапли;
  • ул. Пушкарская;
  • ул. Батумская, 44, 56, 58, 60, 62;
  • ул. Исполкомовская, 15-31.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Напомним, ранее мы писали: Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии.

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Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили водуУкраїнська Новости Днепра про Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили водуРусский

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