Два микрорайона и несколько улиц: в некоторых районах Днепра отключили воду

Напомним, ранее мы писали: Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии .

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ без воды остались жители:

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Так, в связи с проведением регламентных работ на ПНС по просп. Богдана Хмельницкого прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 9 мая, в Днепре многие жители остались без воды.

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