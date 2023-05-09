Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии
9 мая в Днепре запланированы плановые ремонтные работы на сетях. Поэтому без света останутся многие улицы. Об этом сообщает частная энергетическая компания ЦЭК.
Где не будет света: ул. Ангарская: 1-14; ул. Арбатская: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-55; ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22; ул. Ачинская: 1-9 (нечетные); ул. Мартовская: 7-21 (нечетные); ул. Богданова: 32Д, 32К; ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13; ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни); ул. Днепровская: 1-21, 21А, 22; ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24; ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18; ул. Ленская: 1-12, 12А, 13, 14; ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31; ул. Монтажная: 1-4, 6-22; ул. Моцарта: 1-14; ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22; ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А,89-92, 94-118 (парни); ул. Павла Тичины: 1, 1В, 3, 5, 7; ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21; ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные); ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А; ул. Августовская: 1А, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (нечетные); ул. Серпуховская: 1-14; ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (нечетные); ул. Соломенская: 4-10 (парные), 17, 18, 24, 28, 42, 56; ул. Софиевская: 1; ул. Старицкого: 3, 5-22; ул. Старобельская: 1-10,11,11А,12,13,13А,14,14А,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Старова: 1-22; ул. Сурская: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (нечетные); ул. Филатова: 1-5, 7.
Электроэнергия будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.
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Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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