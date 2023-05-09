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Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии

Сегодня 06:45
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9 мая в Днепре запланированы плановые ремонтные работы на сетях. Поэтому без света останутся многие улицы. Об этом сообщает частная энергетическая компания ЦЭК.

Новости Днепра про Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергии

Где не будет света:

  • ул. Ангарская: 1-14;
  • ул. Арбатская: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-55;
  • ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;
  • ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);
  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Богданова: 32Д, 32К;
  • ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);
  • ул. Днепровская: 1-21, 21А, 22;
  • ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;
  • ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;
  • ул. Ленская: 1-12, 12А, 13, 14;
  • ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Монтажная: 1-4, 6-22;
  • ул. Моцарта: 1-14;
  • ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
  • ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А,89-92, 94-118 (парни);
  • ул. Павла Тичины: 1, 1В, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;
  • ул. Августовская: 1А, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (нечетные);
  • ул. Серпуховская: 1-14;
  • ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (нечетные);
  • ул. Соломенская: 4-10 (парные), 17, 18, 24, 28, 42, 56;
  • ул. Софиевская: 1;
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Старобельская: 1-10,11,11А,12,13,13А,14,14А,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • ул. Старова: 1-22;
  • ул. Сурская: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7.

Электроэнергия будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.

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Новости Днепра про Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергииУкраїнська Новости Днепра про Масштабное отключение света в Днепре 9 мая: где не будет электроэнергииРусский

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