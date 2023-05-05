«И правильно делает, что у вас стреляет»: в Днепре заметили фанатку российского диктатора (ВИДЕО)

В Днепре и области довольно часто задерживают потенциальных коллаборантов, которые одобрительно относятся к РФ и российскому диктатору Владимиру Путину.
На днях в Днепре заметили женщину, утверждавшую, что РФ правильно делает, когда обстреливает город. Все произошло на жилом массиве Красный Камень. По словам очевидцев, горожанка поссорилась с молодыми людьми. Суть конфликта неизвестна, а на видео попала лишь реакция днепрянки, которая достаточно агрессивно отвечала местным жителям. Видео опубликовали в телеграмм-канале ХДнепр.
И правильно путин делает, что в вас стреляет!, — кричала женщина на всю улицу.
Потом она эмоционально высказалась и сказала, что послала бы всех в Мариуполь, потому что они не видели войны.
На видео слышен мужской голос, кричащий Слава Украине. После этого ушедшая по своим делам женщина вернулась и продолжила выражать свое возмущение. Чем закончилась история и что стало причиной такой реакции со стороны горожанки – неизвестно.
Заметим, что инцидент произошел буквально через неделю, после последнего российского обстрела Днепра, унесшего жизни 31-летней женщины и ее 2-летней дочери.
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