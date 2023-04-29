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Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою

Сьогодні 17:44
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Вічна пам'ять загиблим!

Новости Днепра про Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою

У п’ятницю, 28 квітня, ворог підступно атакував Дніпро. У результаті загинули 31-річна жінка та її дворічна донька.

Цю страшну подію прокоментували мер Дніпра Борис Філатов та начальник ОВА Сергій Лисак. Також сестра загиблої Тетяна Білаш розповіла про трагедію у своїй родині.

Сьогодні дівчина повідомила, що прощання з Олею та маленькою Нікою відбудеться 1 травня. Поминальна панахида розпочнеться об 11:00 біля церкви. Поховають загиблих о 12:00 на кладовищі в Чаплях.

Новости Днепра про Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою

Світла пам’ять загиблим!

Нагадаємо, раніше ми писали, що рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

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Новости Днепра про Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкоюУкраїнська Новости Днепра про Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкоюРусский

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