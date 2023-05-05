“І правильно робить, що у вас стріляє”: у Дніпрі помітили фанатку російського диктатора (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили фанатку Путіна.

У Дніпрі та області досить часто затримують потенційних колаборантів, які схвально ставляться до РФ та російського диктатора Владіміра Путіна.

Днями у Дніпрі помітили жінку, яка стверджувала, що РФ правильно робить, коли обстрілює місто. Усе сталося на житловому масиві Червоний Камінь. За словами очевидців, містянка посварилася з молодими людьми. Суть конфлікту не відома, а на відео потрапила лише реакція дніпрянки, яка досить агресивно відповідала місцевим мешканцям. Відео опублікували в телеграм-каналі ХДніпро.

І правильно путін робить, що у вас стріляє!, – кричала жінка на всю вулицю.

Потім вона емоційно висловилася і сказала, що послала б усіх в Маріуполь, тому що вони не бачили війни.

На відео чути чоловічий голос, який кричить Слава Україні. Після цього жінка, яка вже пішла у своїх справах, повернулася та продовжила висловлювати своє обурення. Чим закінчилася історія та що стало причиною такої реакції з боку містянки – невідомо.

Зауважимо, що інцидент відбувся буквально через тиждень, після останнього російського обстрілу Дніпра, який забрав життя 31-річної жінки та її 2-річної донечки.