На Днепропетровщине медики в скорой принимали роды: в каком состоянии мама и младенец

Недавно на линию «103» поступил вызов: у жительницы села Котовка Магдалиновской поселковой громады начались роды.
Медики скорой оперативно выехали по указанному адресу. По дороге в акушерское отделение у роженицы начались стремительные роды. Через некоторое время новорожденная девочка уже была в теплых и надежных руках медиков.
Об этом сообщает медик Татьяна Есич.
К счастью, роды в санитарном автомобиле прошли без усложнений. После оказания необходимой помощи роженицу с новорожденной отвезли в больницу в Днепре.
Пусть растет счастливой маленькая украиночка в свободной мирной стране! Наши работники первыми поздравили маму с рождением дочери, в очередной раз сдав непростой профессиональный экзамен. Ведь роды в санитарном транспорте – это очень большая ответственность за две жизни сразу и большие риски. Будущие родители, будьте ответственны и помните об этом! – отметила Татьяна Есич.
Читайте также:
Автор:
К сожалению, в Украине хватает коллаборантов.
В Днепропетровской области травмировался рабочий.
Вчера, 3 мая, в Кривом Роге на улице Пригородной горел…
Невероятная красота.
Українські бійці відбили близько 50 атак у Донецькій області та знищили станцію радіоелектронної боротьби РФ.
В Днепропетровской области 4 новых пригородных поезда начнут курсировать со следующей недели. Все они пройдут через Кривой Рог.
Для ценителей растений есть хорошая новость.
В полиции рассказали о бойце из полка "Днепр-1", погибшем во время контрнаступления в Донецкой области.
Раньше коса на Победе была частью Воронцовского острова, где любили отдыхать жители города. Остров был довольно большим – он тянулся почти вдоль всех шести массивов Победы. Но после запуска ГЭС остров был затоплен, а при строительстве жилмассива на его месте…
В пятницу, 5 апреля, некоторым жителям Днепра снова выключат свет.
В Днепре женщине стало плохо около торгового центра на проспекте Гагарина.
Будьте осторожны, если планируете сдавать квартиру!
3 мая завершилась регистрация на основную сессию НМТ.
На автомобильном рынке в Днепре каждый день продаются сотни машин. Но все они выглядят вполне «традиционно» и привычно – такие часто можно встретить на дороге. Некоторые владельцы авто хотят, чтобы их транспорт выделялся из общего потока и для этого тюнингуют…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!