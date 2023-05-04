На Днепропетровщине медики в скорой принимали роды: в каком состоянии мама и младенец

Роды в скорой - большое испытание для медиков и роженицы.

Недавно на линию «103» поступил вызов: у жительницы села Котовка Магдалиновской поселковой громады начались роды.

Медики скорой оперативно выехали по указанному адресу. По дороге в акушерское отделение у роженицы начались стремительные роды. Через некоторое время новорожденная девочка уже была в теплых и надежных руках медиков.

Об этом сообщает медик Татьяна Есич.

К счастью, роды в санитарном автомобиле прошли без усложнений. После оказания необходимой помощи роженицу с новорожденной отвезли в больницу в Днепре.

Пусть растет счастливой маленькая украиночка в свободной мирной стране! Наши работники первыми поздравили маму с рождением дочери, в очередной раз сдав непростой профессиональный экзамен. Ведь роды в санитарном транспорте – это очень большая ответственность за две жизни сразу и большие риски. Будущие родители, будьте ответственны и помните об этом! – отметила Татьяна Есич.

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