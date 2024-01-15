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Взрывы в Днепровском районе: появились детали

Сегодня 16:07
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В последнюю тревогу в Днепровском районе сбили ракету.

Новости Днепра про Взрывы в Днепровском районе: появились детали

Тревога началась в 15:04, а о ракете в направлении Днепра Воздушные силы ВСУ предупредили через 20 минут. Впоследствии объявили отбой.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, над Днепровским районом уничтожили ракету.

В Воздушном командовании Схід отметили, что это была управляемая авиационная ракета Х-59, збитая в Днепровском районе.

Новости Днепра про Взрывы в Днепровском районе: появились детали

Разрушений или других последствий нет.

Заметим, эти сутки для украинских Воздушных сил ВСУ были продуктивными. Ранее генерал Валерий Залужный сообщил об уничтожении двух трудных для ликвидации целей. Радиолокационный самолет А-50, стоимостью несколько сотен тысяч долларов и воздушный командный пункт ИЛ-22, уничтожили вечером 14 января.

Ликвидация этих «жирных целей» — значительное достижение ПВО.

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