Вибухи в Дніпровському районі: з’явилися деталі

Під час останньої тривоги в Дніпровському районі збили ракету.

Тривога розпочалася о 15:04, а про ракету в напрямку Дніпра Повітряні сили ЗСУ попередили через 20 хвилин. Згодом оголосили відбій.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, над Дніпровським районом знищили ракету.

У Повітряному командуванні Схід зауважили, що це була керована авіаційна ракета Х-59, яку відмінусували в Дніпровському районі.

Руйнувань чи інших наслідків немає.

Зауважимо, ця доба для українських Повітряних сил ЗСУ була продуктивною. Раніше генерал Валерій Залужний повідомив про знищення двох важких для ліквідації цілей. Радіолокаційного літака А-50, вартістю кілька сотень тисяч доларів та повітряного командного пункту ІЛ-22.

Відмінусування цих “жирних цілей” – значне досягення ППО.

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