Взрывотехники показали, как уничтожали ракету, чудом не разорвавшуюся в доме в Днепре (ВИДЕО)

Взрывотехники уничтожили боевую часть ракеты, упавшей на четырехэтажное здание. Она продырявила крышу, упала на третьем этаже и чудом не разорвалась.
В полиции рассказали, что на месте, под руководством главы Днепропетровской областной военной администрации, были эвакуированы жильцы дома, а взрывотехники изъяли опасный обломок и вывезли.
Сегодня во время контролируемого взрыва его уничтожили. Взрывотехники показали, как это было. Осторожно, на видео слышен громкий звук взрыва:
Напомним, мы рассказывали, что одна из квартир, в которую попал обломок принадлежит журналисту и политологу из Днепра Денису Гороховскому, который показал последствия атаки. Кроме этого, владелец еще одной разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.
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