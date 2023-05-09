Взрывотехники показали, как уничтожали ракету, чудом не разорвавшуюся в доме в Днепре (ВИДЕО)

Боевая часть ракеты чудом не разорвалась.

Взрывотехники уничтожили боевую часть ракеты, упавшей на четырехэтажное здание. Она продырявила крышу, упала на третьем этаже и чудом не разорвалась.

В полиции рассказали, что на месте, под руководством главы Днепропетровской областной военной администрации, были эвакуированы жильцы дома, а взрывотехники изъяли опасный обломок и вывезли.

Сегодня во время контролируемого взрыва его уничтожили. Взрывотехники показали, как это было. Осторожно, на видео слышен громкий звук взрыва:

Напомним, мы рассказывали, что одна из квартир, в которую попал обломок принадлежит журналисту и политологу из Днепра Денису Гороховскому, который показал последствия атаки. Кроме этого, владелец еще одной разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.

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