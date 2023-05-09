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  • Вибухотехніки показали, як знищували ракету, що дивом не розірвалася в будинку в Дніпрі (ВІДЕО)

Вибухотехніки показали, як знищували ракету, що дивом не розірвалася в будинку в Дніпрі (ВІДЕО)

Сьогодні 16:25
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Бойова частина ракети дивом не розірвалася.

Новости Днепра про Вибухотехніки показали, як знищували ракету, що дивом не розірвалася в будинку в Дніпрі (ВІДЕО)

Вибухотехніки знищили бойову частину ракети, яка впала на чотирьохповерховий будинок. Вона продірявила дах та впала на третьому поверсі та дивом не розірвалася. 

У поліції розповіли, що на місці, під керівництвом голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, було евакуйовано мешканців будинку, а вибухотехніки вилучили небезпечний уламок та вивезли.

Сьогодні під час контрольованого вибуху його знищили. Вибухотеніки показали, як це було. Обережно, на відео чути гучний звук вибуху:

Нагадаємо, ми розповідали, що одна із квартир, в яку влучив уламок належить журналісту та політологу із Дніпра Денису Гороховському, який показав наслідки атаки. Крім цього, власник ще однієї зруйнованої уламками квартири розповів про перші секунди після вибуху.

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Новости Днепра про Вибухотехніки показали, як знищували ракету, що дивом не розірвалася в будинку в Дніпрі (ВІДЕО)Українська

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