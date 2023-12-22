Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек

В Днепре полиция разыскивает 12-летних Марину Смердову и Полину Шечкову.
Известно, что 22 декабря около 8:00 девочки вышли из дома в Индустриальном районе города и пропали без вести.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы Марины Смердовой: рост 160 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Была одета в длинную черную куртку и шапку черного цвета.
Приметы Полины Шечковой: длинные волосы. Была одета: черная куртка с белыми надписями, коричневая кепка.
Если вы видели девочек или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 096 884 83 94 или 102.
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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу.
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