Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек

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В Днепре полиция разыскивает 12-летних Марину Смердову и Полину Шечкову.

Известно, что 22 декабря около 8:00 девочки вышли из дома в Индустриальном районе города и пропали без вести.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы Марины Смердовой: рост 160 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Была одета в длинную черную куртку и шапку черного цвета.

Приметы Полины Шечковой: длинные волосы. Была одета: черная куртка с белыми надписями, коричневая кепка.

Если вы видели девочек или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 096 884 83 94 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу.

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