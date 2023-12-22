У Дніпрі розшукують 80-річного дідуся: має татуювання на пальці та кульгає на праву ногу

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі розшукують 80-річного Роменського Василя Дмитровича.

Відомо, що 20 грудня близько 15:00 дідусь пішов з дому на вул. Каруни та зник безвісти.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін «Мілена».

Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, сиве волосся, сірі очі.

Був одягнений: світла (майже біла) куртка, чорні штани, чорна (темно-синя) в’язана шапка.

Особливі прикмети: татуювання в районі великого пальця руки, кульгає на праву ногу, ходить за допомогою тростини.

Якщо ви бачили Василя Дмитровича чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 87-річного дідуся, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим.

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