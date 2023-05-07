Выполняли задание по разминированию: на Херсонщине из-за обстрела погибли 6 работников ГСЧС

В субботу, 6 мая, на Херсонщине погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения. Они выполняли задание по разминированию, как вдруг враг открыл огонь.

Трагическое известие сообщил глава ГСЧС Сергей Крук на своей странице в Facebook.

«ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли», — сообщил спасатель.

Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, получили серьезные ранения и сейчас госпитализированы. Российскими снарядами была уничтожена и техника ГСЧС.

«Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами. Это невозможно простить!» — прокомментировал Крук.

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