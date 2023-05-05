Часть авто «заглядывает» в окно дома: появилось видео смертельного ДТП на Сечевых Стрельцов

Там водитель Honda потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения авто разорвало на две части, водитель погиб на месте.
Позже «Информатор» опубликовал видео смертельной аварии. На кадрах видно, что легковушка Honda ехала со стороны улицы Святослава Храброго по Сечевым Стрельцам в направлении проспекта Дмитрия Яворницкого. Во время движения на большой скорости на трамвайном пути машина подскочила, и в этот момент произошло смертельное ДТП.
В пресс-службе патрульной полиции отметили, что патрульные заметили машину Honda на проспекте Пилипа Орлика, которая проехала на большой скорости. Правоохранители поехали за авто и потребовали остановки.
Но водитель Honda лишь еще больше ускорил движение и патрульный экипаж потерял его из виду. Впоследствии его обнаружили на Сечевых Стрельцов. Вероятно, двигаясь на такой большой скорости, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, — сообщили в патрульной полиции.
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны за рулем!
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