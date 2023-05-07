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  • Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Сьогодні 09:21
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У суботу, 6 травня, на Херсонщині загинули 6 працівників ДСНС, ще двоє дістали поранень. Вони виконували завдання з розмінування, як раптом ворог відкрив вогонь.

Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Трагічну звістку повідомив голова ДСНС Сергій Крук на своїй сторінці у Facebook.

“ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули”, – повідомив рятувальник. 

Ще двоє, з них одна жінка-фельдшер, отримали серйозні поранення та наразі госпіталізовані. Російськими снарядами була знищена й техніка ДСНС. 

“Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити!” – прокоменував Крук. 
 

Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

 
 

Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНСРусский

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