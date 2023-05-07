Виконували завдання з розмінування: на Херсонщині через обстріл загинули 6 працівників ДСНС

Трагічну звістку повідомив голова ДСНС Сергій Крук на своїй сторінці у Facebook.
“ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули”, – повідомив рятувальник.
Ще двоє, з них одна жінка-фельдшер, отримали серйозні поранення та наразі госпіталізовані. Російськими снарядами була знищена й техніка ДСНС.
“Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити!” – прокоменував Крук.
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