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  • Житель Днепра «помогал» военнообязанным за 13 тыс. долларов перебраться за границу

Житель Днепра «помогал» военнообязанным за 13 тыс. долларов перебраться за границу

Сегодня 13:49
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Житель Днепра организовал схему, с помощью которой за 13 000 долларов США незаконно переправлял через госграницу военнообязанных.

Новости Днепра про Житель Днепра

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, подозреваемый организовал схему переправки военнообязанных через госграницу в условиях военного положения. За 13 тыс. долларов США он пообещал перевести «клиента» через границу за пределами пункта пропуска.

Мужчину задержали при получении первой части средств в сумме 6 тысяч долларов.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и автомобиля фигуранта изъяты документы, носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Новости Днепра про Житель Днепра

Новости Днепра про Житель Днепра

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

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