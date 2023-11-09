Втрое быстрее: жители Днепра смогут оформить субсидию через Дію

Скоро субсидию можно будет оформить через Дію.

Оформить субсидию можно в Пенсионном фонде или через электронный портал Пенсионного фонда. В будущем днепряне смогут это сделать через Дію. Соответствующую функцию анонсировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Точную дату запуска нововведения Федоров не назвал, однако отметил, что процесс стал более легким.

В скором времени запустим на портале «Действие» усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки. Максимально упростили процесс оформления заявления, – сообщил Федоров в Telegram.

Если сейчас, что подать заявку на получение субсидии, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт, то в Дії нужно будет выполнить только 7 шагов. Весь процесс займет не больше 10 минут, уверяет Федоров.

Пока что украинцы могут присоединиться к бета-тестированию.

Напомним, ранее мы говорили, кто в Днепре может не получить субсидию.

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