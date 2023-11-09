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Втричі швидше: мешканці Дніпра зможуть оформити субсидію через Дію

Сьогодні 16:40
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Скоро субсидію можна буде оформити через Дію.

Новости Днепра про Втричі швидше: мешканці Дніпра зможуть оформити субсидію через Дію

Наразі оформити субсидію можна у Пенсійному фонді або через електронний портал Пенсійного фонду. У майбутньому дніпряни зможуть це зробити через Дію. Відповідну функцію анонсував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Точну дату запуску нововведення Федоров не назвав, проте зазначив, що процес став легшим. 

Незабаром запустимо на порталі “Дія” вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки. Максимально спростили процес оформлення заяви, – повідомив Федоров у Telegram. 

Якщо зараз, що подати заявку на отримання субсидії треба заповнити розширену форму на 21 пункт, то в Дії треба буде виконати лише 7 років. Увесь процес займе не більше 10 хвилин, запевняє Федоров. 

Наразі українці можуть долучитися до бета-тестування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто у Дніпрі може не отримати субсидію.

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Новости Днепра про Втричі швидше: мешканці Дніпра зможуть оформити субсидію через ДіюУкраїнська

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