Втричі швидше: мешканці Дніпра зможуть оформити субсидію через Дію

Скоро субсидію можна буде оформити через Дію.

Наразі оформити субсидію можна у Пенсійному фонді або через електронний портал Пенсійного фонду. У майбутньому дніпряни зможуть це зробити через Дію. Відповідну функцію анонсував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Точну дату запуску нововведення Федоров не назвав, проте зазначив, що процес став легшим.

Незабаром запустимо на порталі “Дія” вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки. Максимально спростили процес оформлення заяви, – повідомив Федоров у Telegram.

Якщо зараз, що подати заявку на отримання субсидії треба заповнити розширену форму на 21 пункт, то в Дії треба буде виконати лише 7 років. Увесь процес займе не більше 10 хвилин, запевняє Федоров.

Наразі українці можуть долучитися до бета-тестування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто у Дніпрі може не отримати субсидію.

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