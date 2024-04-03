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Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшим

Сегодня 12:31
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2 апреля россия осуществила очередную террористическую атаку по Днепру.

Новости Днепра про Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшим

От ракетного удара пострадали 18 человек, в том числе дети.

В городе в результате очередной вражеской атаки повреждены детсад, колледж, предприятие критической инфраструктуры, 14 домов коммунальной собственности, ОСМД и ЖСК. В 7 коммунальных домах вылетело около 700 окон.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Вчера вечером коммунальщики оперативно приступили к ликвидации последствий ракетного удара. Выбитые окна временно закрывали пленкой. Сегодня эти работы будут продолжены. Также будут сделаны замеры, чтобы заказать новые металлопластиковые окна. Как только их изготовят, их сразу установят. Также будут обследованы крыши, — говорится в сообщении.

Вблизи дома №39 на ул. Квартальная (бывшая Гладкова) КП «Жилсервис-5» развернуло палатку, куда люди могут обращаться за помощью, если они обнаружили поврежденные окна.

В 7 поврежденных домах ОСМД пока насчитали около 100 выбитых окон.

Все жители, у которых пострадали окна или другие конструкции в доме, должны обратиться к председателям своих ОСМД, чтобы те смогли передать информацию департаменту по вопросам самоорганизации населения. Относительно балконов, которые не были в проекте квартиры, то город их не восстанавливает. Но можно обратиться в администрацию Шевченковского района и получить материальную помощь на восстановление балконов и лоджий, — отмечают в городском совете.

Также за помощью, если ваш дом ОСМД/ЖСК получил повреждения в результате ракетного обстрела, можно обратиться в департамент по вопросам самоорганизации населения по телефону: +380633409472.

В городском совете добавляют, что днепряне, которые остались без жилья, или оно частично разрушено в результате обстрелов, также могут получить материальную помощь. Для этого необходимо обратиться в администрацию Шевченковского района по адресу: ул. Михаила Грушевского, 70 или же в передвижной пункт, который развернут в ДК «Шинник» по адресу: просп. Богдана Хмельницкого, 118-А с 10:00 до 19:00.

По этим двум адресам можно подать документы. Далее специалисты выйдут на места и проведут обследование квартир и предоставят акты. После его получения владелец квартиры должен обратиться в департамент социальной политики горсовета Днепра по адресу: ул. Шевченко, 11, чтобы получить там материальную помощь, — говорят в городском совете.

Узнать перечень документов, которые необходимо подать в администрацию Шевченковского района, можно по телефону (066) 214 45 85.

Также, согласно постановлению КМУ от 21.04.2023 № 381, владельцы поврежденного / разрушенного жилья могут обратиться за государственной помощью по программе «е-відновлення» через приложение «Дія». Подробная консультация — в департаменте социальной политики по телефонам: (068) 913 46 88, (095) 415 18 54.

Новости Днепра про Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшим

Новости Днепра про Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшим

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Новости Днепра про Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшимУкраїнська Новости Днепра про Вражеская атака на Днепр 2 апреля: куда обращаться за помощью пострадавшимРусский

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