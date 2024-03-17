Враг сегодня нанес 8 ударов БпЛА по Никопольщине и 2 раза стрелял из тяжелой артиллерии

Враг сегодня снова обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В райцентре – пятеро пострадавших. Мужчины, попавшие под утреннюю атаку, будут восстанавливаться дома. А еще 65-летний житель и 26-летняя женщина, говорится в сообщении.

Повреждения получили также пятиэтажка и инфраструктурный объект. В других населенных пунктах Никопольщины тоже было громко.

В Покровской сельской, Марганецкой и Мировской общинах. Повреждена линия электропередач, в Мировской общине изуродовало частное здание.

Сейчас в Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога.

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