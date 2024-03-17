На трассе Днепр-Павлоград перевернулась маршрутка: 3 погибших и 14 пострадавших

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Маршрутка вылетела с дороги на обочину и опрокинулась.
Уже известно о 3 погибших и 14 пострадавших, данные уточняются.
По предварительной информации, маршрутка ехала на большой скорости, а впереди начал разворачиваться грузовик.
Водитель не справился с управлением, после чего произошла авария. Официальной информации пока не было.
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