На трассе Днепр-Павлоград перевернулась маршрутка: 3 погибших и 14 пострадавших

Сегодня на трассе Днепр-Павлоград произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Маршрутка вылетела с дороги на обочину и опрокинулась.

Уже известно о 3 погибших и 14 пострадавших, данные уточняются.

По предварительной информации, маршрутка ехала на большой скорости, а впереди начал разворачиваться грузовик.

Водитель не справился с управлением, после чего произошла авария. Официальной информации пока не было.

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