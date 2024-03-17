Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У райцентрі – п’ятеро постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. А ще 65-річний мешканець та 26-річна жінка, – сказано у повідомленні.
Ушкоджень зазнали також п’ятиповерхівка та інфраструктурний об’єкт. В інших населених пунктах Нікопольщини також було гучно.
У Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджена лінія електропередач, у Мирівській громаді понівечило приватний будинок.
Зараз на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області будують нові оборонні укріплення.
Дуже складна ситуація із сусідом хворим на шизофренію сталася на…
Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград сталася смертельна ДТП.
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко сталася серйозна ДТП.