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  • Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилерії

Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилерії

Сьогодні 19:20
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Ворог сьогодні знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У райцентрі – п’ятеро постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. А ще 65-річний мешканець та 26-річна жінка, – сказано у повідомленні.

Ушкоджень зазнали також п’ятиповерхівка та інфраструктурний об’єкт. В інших населених пунктах Нікопольщини також було гучно.

У Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджена лінія електропередач, у Мирівській громаді понівечило приватний будинок.

Зараз на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Ворог сьогодні завдав 8 ударів БпЛА по Нікопольщині та 2 рази гатив з важкої артилеріїРусский

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