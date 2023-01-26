Враг атаковал Днепропетровщину «Шахедами»: что известно

Большинство дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности Воздушного командования «Центр».

Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Этой ночью воздушная тревога в городе звучала дважды общей продолжительностью 3 часа.

Еще 5 БпЛА типа «Шахед» ПВО сбили на подлете к Днепру.

По предварительной информации, пострадало промышленное предприятие. Обошлось без жертв. Взрывной волной повреждены соседние дома.

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