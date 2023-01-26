Враг атаковал Днепропетровщину «Шахедами»: что известно

По предварительной информации, пострадало промышленное предприятие. Обошлось без жертв. Взрывной волной повреждены соседние дома.
Еще 5 БпЛА типа «Шахед» ПВО сбили на подлете к Днепру.
Этой ночью воздушная тревога в городе звучала дважды общей продолжительностью 3 часа.
Как сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ, враг атаковал Украину 24 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».
Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
Большинство дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности Воздушного командования «Центр».Надежда Захарченко
Автор:
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
Новый арт объект появился в парке Гагарина. Это огромный бронежилет,…
За нанесение тяжелых телесных полицейские задержали павлоградовца.
Часть старинных зданий в Днепре получают «вторую» жизнь, их реставрируют,…
В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Сегодня утро началось с воздушной тревоги.
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли, так и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря произойдет 26 января 2023 года.
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мовчан.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня, 25 января, около 22:30 в Днепре были слышны взрывы.
В Днепре на проспекте Яворницкого задержали водителя Nissan с поддельными правами.
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!