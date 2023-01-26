Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомо

Сьогодні 08:30
просмотров

Пізно ввечері 25 січня російські окупанти атакували Дніпро безпілотниками.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомо

За попередньою інформацією, постраждало промислове підприємство. Обійшлося без жертв. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. 

Ще 5 БпЛА типу «Шахед» ППО збили на підльоті до Дніпра. 

Цієї ночі повітряна тривога у місті лунала двічі загальною тривалістю 3 години.

Як повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував Україну 24 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування “Центр”.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює громадський транспорт Дніпра 26 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як працює громадський транспорт Дніпра 26 січня

    У четвер, 26 січня, у Дніпрі на 90 маршрутах курсують…

    Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричок

    Придніпровська залізниця змінює розлад руху окремих приміських поїздів.

    Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися

    Магнітні бурі трапляються щомісяця, впливаючи як на геомагнітне полі Землі,…

    Під Бахмутом загинув наш земляк Андрій Мовчан
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Під Бахмутом загинув наш земляк Андрій Мовчан

    11 січня в бою з рашистами поблизу населеного пункту Кліщіївка…

    Наверх