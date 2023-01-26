Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомо

За попередньою інформацією, постраждало промислове підприємство. Обійшлося без жертв. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.
Ще 5 БпЛА типу «Шахед» ППО збили на підльоті до Дніпра.
Цієї ночі повітряна тривога у місті лунала двічі загальною тривалістю 3 години.
Як повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував Україну 24 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».
Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування “Центр”.
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