Ворог атакував Дніпропетровщину «Шахедами»: що відомо

Пізно ввечері 25 січня російські окупанти атакували Дніпро безпілотниками.

За попередньою інформацією, постраждало промислове підприємство. Обійшлося без жертв. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.

Ще 5 БпЛА типу «Шахед» ППО збили на підльоті до Дніпра.

Цієї ночі повітряна тривога у місті лунала двічі загальною тривалістю 3 години.

Як повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував Україну 24 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування “Центр”.

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