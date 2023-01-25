У КП “Дніпроводоканал” прокоментували закупку генераторів “за завищеними цінами”

Нещодавно на сайті "Наші гроші" опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що КП "Дніпроводоканал" планує закупити генератори "за завищеними цінами".

КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради 17 січня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою «СК «Стройінвест» про закупівлю дизельних і бензинових генераторів вартістю 327 млн грн, – йдеться у матеріалі.

Та додається, що «Стройінвест» був найдорожчим учасником тендеру. Фірма «М.Б.» пропонувала нижчу на чверть ціну в 261 млн грн, а «Ространс» – трохи нижчу ціну в 315 млн грн. Однак обох відхилили за невідповідність технічним вимогам тендеру щодо розмірів та об’єму паливного бака”.

Сьогодні цю інформацію прокоментували у КП “Дніпроводоканал”.

Комунальним підприємством було обрано переможця, чия пропозиція відповідала повністю усім вимогам, що зазначались у тендерній документації. Жодної скарг щодо прозорості проведення процедури торгів від учасників аукціону не надходило, – йдеться у повідомленні.

Та зазначається, що після аналізу ринку та цінових пропозицій КП «Дніпроводоканал» вирішило скасувати договір.

Проаналізувавши кон’юнктуру ринку та цінові пропозиції, які постійно змінюються, КП «Дніпроводоканал» відразу ж після укладання договору не надало жодної заявки на постачання продукції до 25.01.2023. Також, усвідомлюючи відповідальність щодо економічного та раціонального використання коштів, жодних оплат з бюджетних коштів за даним договором не перераховувались та не плануються в подальшому. Згідно з чинним законодавством розпочата процедура ініціювання скасування договору №36Т від 17.01.2023, – повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

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