Книжки науковиць із Дніпра заборонили в так званій “ЛНР”

У так званій “ЛНР” внесли до списку забороненої літератури книжки дніпрянок Ганни Терянік “Життя на нулі” та Ірини Реви “Воїни Дніпра”.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.
З величезною гордістю хочемо привітати наших колежанок, двох талановитих наукових співробітниць музею, з тим, що їхні книжки увійшли до списку забороненої літератури так званої ЛиНиРи. Це гідне визнання високої планки наукової роботи нашого музею та продовження справи Д. І. Яворницького! Радимо до обов’язкового прочитання, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що книжки в наявності в музейній бібліотеці.
Тож радимо прочитати!
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