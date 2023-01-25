Книжки науковиць із Дніпра заборонили в так званій “ЛНР”

"Це гідне визнання високої планки наукової роботи", - написали колеги науковиць.

У так званій “ЛНР” внесли до списку забороненої літератури книжки дніпрянок Ганни Терянік “Життя на нулі” та Ірини Реви “Воїни Дніпра”.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.

З величезною гордістю хочемо привітати наших колежанок, двох талановитих наукових співробітниць музею, з тим, що їхні книжки увійшли до списку забороненої літератури так званої ЛиНиРи. Це гідне визнання високої планки наукової роботи нашого музею та продовження справи Д. І. Яворницького! Радимо до обов’язкового прочитання, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що книжки в наявності в музейній бібліотеці.

Тож радимо прочитати!

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