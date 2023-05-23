Врачи рассказали, в каком состоянии спасатель, пострадавший во время ракетных обстрелов 22 мая

Во время ракетных обстрелов Днепра 22 мая ракеты попали в пожарную часть. В результате атаки пострадал 27-летний спасатель. Медики рассказали, в каком он сейчас состоянии.
Сразу после взрыва спасателя забрали в одну из больниц. Он был в тяжелом состоянии. Особенно пострадало лицо мужчины, которое побили осколки.
У пострадавшего множественные рваные травмы мягких тканей лица, носа, нижней и верхней губы, щеки, раздавленная травма лобного участка, перелом вилочной кости, гайморовых пазух, решеток, костей носа, разбитые глаза, — сообщают медики.
Почти сутки спасатель провел в реанимации, после чего хирурги начали восстанавливать лицо мужчины.
Война отняла мое лицо. Эти слова полностью воспроизводят все ужасы вражеских бомбардировок. Тысячи военных и гражданских не могут себя узнать после снятия марлевых повязок, – рассказывают медики.
Поэтому хирурги по кусочкам пытаются восстановить лицо пострадавшего, чтобы его могли узнать не только близкие и родные. Своего мужа и сына ждут жена и родители.
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