Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО) - Днепр Инфо
Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)
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Сегодня 15:17

Російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет та дронів. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано і прильоти.

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

На жаль, є постраждалі. Серед них мешканці Іларіонівської громади на Синельниківщині. Люди мирно спали у своїх ліжках, коли окупанти почали нас всіх тероризувати.

Наслідки нічного терору у цій громаді показав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Отакі у ворога «військові» цілі – квартири звичайних цивільних мешканців. Там мирно спали люди. Дорослі й діти, наймолодшому з яких всього десять днів від народження! Й туди полетіло вбивче залізяччя, – написав він.

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

У громаді будинки залишилися без вікон, лоджій, дверей та дахів. Крім того, розбиті магазини, дитсадок й адмінбудівлі.

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

Але вражає, як люди попри все тримаються. Розбирають завали, гуртуються, допомагають одне одному. Працюють гуманітарні місії. Вони надають людям речі першої необхідності. А ще будівельні матеріали. Країні-терористу невтямки, що українців не подолати й не скорити. А кожен злочин стимулює нас ще наполегливіше виборювати Перемогу! – зазначив Лисак.

Раніше ми повідомляли, що від удару ракет постраждала пожежна частина, поранений один рятувальник. Також нічний терор прокоментував мер Дніпра: “Такого обстрілу не було за всю війну”.

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Новости Днепра про Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)Українська

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