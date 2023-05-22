Лисак показав, як виглядають будинки в Іларіонівській громаді після нічного терору (ФОТО)

Російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет та дронів. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано і прильоти.

На жаль, є постраждалі. Серед них мешканці Іларіонівської громади на Синельниківщині. Люди мирно спали у своїх ліжках, коли окупанти почали нас всіх тероризувати.

Наслідки нічного терору у цій громаді показав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Отакі у ворога «військові» цілі – квартири звичайних цивільних мешканців. Там мирно спали люди. Дорослі й діти, наймолодшому з яких всього десять днів від народження! Й туди полетіло вбивче залізяччя, – написав він.

У громаді будинки залишилися без вікон, лоджій, дверей та дахів. Крім того, розбиті магазини, дитсадок й адмінбудівлі.

Але вражає, як люди попри все тримаються. Розбирають завали, гуртуються, допомагають одне одному. Працюють гуманітарні місії. Вони надають людям речі першої необхідності. А ще будівельні матеріали. Країні-терористу невтямки, що українців не подолати й не скорити. А кожен злочин стимулює нас ще наполегливіше виборювати Перемогу! – зазначив Лисак.

Раніше ми повідомляли, що від удару ракет постраждала пожежна частина, поранений один рятувальник. Також нічний терор прокоментував мер Дніпра: “Такого обстрілу не було за всю війну”.

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