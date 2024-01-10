Возле Днепра подскользнувшийся дедушка не мог встать и замерзал посреди дороги (ВИДЕО)

В Подгороднецкой общине стражи порядка помогали дедушке, который подскользнулся посреди дороги и не смог самостоятельно подняться. 9 января на дорогах поселка Спасского была гололедица. Пожилой мужчина шел по делам, но переходя на другую сторону автодороги, не удержался на скользком снегу и упал.
Самостоятельно встать на ноги дедушка не мог. Мужчина начал звать на помощь, но рядом никого не было. Впоследствии пенсионера заметили патрулировавшие улицы правоохранители.
Офицер Подгородненской территориальной громады Игорь Рабчевский увидел дедушку, который лежал на дороге и не мог самостоятельно ходить. Рядом оказался прохожий, вместе с которым полицейский поднял замерзшего мужчину с земли и посадил в служебный автомобиль.
Правоохранитель предложил вызвать скорую помощь, но мужчина отказался. Убедившись, что с дедушкой все хорошо, полицейский отвез его домой и передал родным.
К сожалению, не все подобные истории завершают хепиэндом. Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге дедушка замерз насмерть вблизи ТЦ. Пожилой мужчина упал на землю, но не смог подняться. Через некоторое время пенсионера заметили прохожие, которые вызвали скорую, но уже было поздно.
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