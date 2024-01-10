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  • Біля Дніпра дідусь, який підковзнувся і не міг встати, замерзав посеред дороги (ВІДЕО)

Біля Дніпра дідусь, який підковзнувся і не міг встати, замерзав посеред дороги (ВІДЕО)

Сьогодні 17:54
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Поблизу Дніпра допомагали безпорадному дідусю.

Новости Днепра про Біля Дніпра дідусь, який підковзнувся і не міг встати, замерзав посеред дороги (ВІДЕО)

У Підгороднецькій громаді правоохоронці допомагали дідусеві, який підковзнувся посеред дороги та не зміг самотужки підвестися. 9 січня на дорогах селища Спаського була ожеледиця. Літній чоловік йшов у справах, але переходячи на інший бік автошляху, не втримався на слизькій землі та впав. 

Самостійно підвестися на ноги дідусь не міг. Чоловік почав кликати на допомогу, але поруч нікого не було. Згодом пенсіонера помітили правоохоронці, які патрулювали вулиці. 

Офіцер Підгородненської територіальної громади Ігор Рабчевський побачив дідуся, який лежав на дорозі й не міг самостійно йти. Поруч опинився також перехожий, разом з яким поліціянт підняв змерзлого чоловіка із землі та посадив до службового авто. 

Правоохоронець запропонував викликати швидку допомогу, але чоловік відмовився. Впевнившись, що з дідусем все гаразд, поліціянт відвіз його додому та передав рідним.

На жаль, не всі такі історії завершують хепіендом. Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі дідусь замерз на смерть поблизу ТЦ. Літній чоловік впав на землю, але не зміг підвестися. Через деякий час пенсіонера помітили перехожі, які викликали швидку, але вже було запізно. 

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Новости Днепра про Біля Дніпра дідусь, який підковзнувся і не міг встати, замерзав посеред дороги (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Біля Дніпра дідусь, який підковзнувся і не міг встати, замерзав посеред дороги (ВІДЕО)Русский

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