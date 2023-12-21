Восстание машин в АТБ: в Днепре в супермаркете работает робот (ВИДЕО)

В днепровском АТБ заметили робота.

В 2023 году человечеству представили немало технологий на базе искусственного интеллекта, а в ряде стран мира продолжается роботизация разных сфер жизни. Роботы появляются в магазинах, спа-центрах и ТРЦ. Прогресс дошел и до Днепра.

На днях в супермаркете АТБ на Звездном бульваре заметили робота, рекламировавшего чай. Подвижная полочка с пачками напитка ездила по супермаркету, показывая товар. Сверху технологической конструкции прикреплен планшет с подробной информацией о товаре.

Робот работает в АТБ на Звездном бульваре, – прокомментировали событие горожане.

Люди шутят, что восстание машин уже началось.

Покупатели неоднозначно отреагировали на ноу-хау:

Головные боли для администрации и охраны магазина.

И все же, что ни говорите, а мы прогрессивная страна.

Никуда деньги девать, лучше бы продавщицу лишнюю взяли, она и подскажет, и направит к акционному товару, и вынесет его.

Сейчас все такие нервные, что первая реакция – хочется его ударить ногой. Восстания машин не будет. Его убьют.

Насколько эффективной была реклама определить не удастся, но робот удивил покупателей магазина. Появятся ли такие ноу-хау в других супермаркетах, или это был разовый эксперимент – узнаем позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что в супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

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