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У супермаркетах АТБ у Дніпрі з’явилися каси самообслуговування

Сьогодні 20:15
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Ще в кількох супермаркетах АТБ з'явилися каси самообслуговування.

Новости Днепра про У супермаркетах АТБ у Дніпрі з'явилися каси самообслуговування

Глобально перші каси самообслуговування в АТБ з’явилися кілька років тому, а ось у Дніпрі це новинка. На відміну від інших відомих супермаркетів, де пробивати товар самотужки можна майже в кожному магазині, для покупців АТБ це досить нова послуга. 

Супермаркетів з такими касами у мережі АТБ наразі досить мало. 

Раніше касу самообслуговування встановили в одному із супермаркетів АТБ на лівому березі Дніпра, а тепер вони з’явилися у магазині на Перемозі-5, повідомляє dnepr.info.

Це звична каса, де можна розрахуватися за покупки карткою або готівкою. Якщо виникнуть труднощі – можна покликати охоронця чи консультанта. Наразі встановили кілька терміналів. Поки що люди віддають перевагу традиційним способам купівлі товару та довіряють касирам, але якщо біля них зібралися великі черги, то покупці прямують до “самокас”.

Новости Днепра про У супермаркетах АТБ у Дніпрі з'явилися каси самообслуговування

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі школярі намагалися пронести повз касу АТБ 17 “кіндерів”. 

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Новости Днепра про У супермаркетах АТБ у Дніпрі з'явилися каси самообслуговуванняУкраїнська

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