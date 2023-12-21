Повстання машин в АТБ: у Дніпрі в супермаркеті працює робот (ВІДЕО)

У дніпровському АТБ помітили робота.

У 2023 році людству презентували чимало технологій на базі штучного інтелекту, а в низці країн світу триває роботизація різних сфер життя. Роботи з’являються в магазинах, спа-центрах та ТРЦ. Прогрес дійшов і до Дніпра.

Днями в супермаркеті АТБ на Зоряному бульварі помітили робота, який рекламував чай. Рухлива поличка з пачками напою їздила супермаркетом, показуючи товар. Зверху технологічної конструкції прикріплений планшет з детальною інформацією про товар.

Робот працює в АТБ на Зоряному бульварі, – прокоментували подію містяни.

Люди жартують, що повстання машин вже почалося.

Покупці неоднозначно відреагували на ноу-хау:

Головний біль для адміністрації та охорони магазину.

І все-таки, що не кажіть, а ми прогресивна країнаю.

Нікуди гроші дівати, краще б продавчиню зайву взяли, вона і підкаже, і направить до акційного товару, і винесе його.

Зараз всі такі нервові, що перша реакція – хочеться його вдарити ногою. Повстання машин не буде. Його заб’ють.

Наскільки ефективною була реклама наразі визначити не вдасться, але робот здивував покупців магазину. Чи з’являться такі ноу-хау в інших супермаркетах, чи це був разовий експеримент – дізнаємося пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в супермаркетах АТБ з’явилися каси самообслуговування.

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