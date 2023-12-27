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  • Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары

Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары

Сегодня 13:38
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Спустя полгода в Кривом Роге удалось задержать банду, ограбившую пожилых супругов.

Новости Днепра про Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары

Неизвестные ворвались в дом семейной пары еще 7 июня. Тогда утром трое нападавших залезли в чужое жилище в одном из сел Лозоватской тергромады, избили и связали 73-летнюю хозяйку, а затем начали копаться в личных вещах.

Найдя тайник с ценными вещами, трое воров забрали все имущество семьи и скрылись. В частности, банде удалось утащить:

  • свыше 1,5 млн гривен
  • 27 тысяч евро
  • 30 тысяч долларов
  • ювелирные украшения

Общая сумма украденного составила 5 миллионов гривен.

Воров искали больше полугода. В раскрытии разбойного нападения принимали участие оперативники криминальной полиции, полицейские следственных подразделений и спецназовцы. Они установили, что к преступлениям причастны трое ранее судимых местных жителей в возрасте 36, 32 и 25 лет.

Новости Днепра про Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной пары

26 декабря в домах подозреваемых провели обыски. У участников банды изъяли пистолет, боеприпасы, угнанные золотые украшения и серебряную монету, а также наркотические вещества, оборудование для видеонаблюдения, рации, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Все это было отправлено на экспертизу.

Двоим из трех нападавших объявили о подозрении в разбое и заключили под стражу. Остальные причастные к преступлению задержаны. В настоящее время правоохранители устанавливают их роль в разбойном нападении.

Всех задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Новости Днепра про Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной парыУкраїнська Новости Днепра про Ворвались в дом и связали: в Кривом Роге спустя полгода поймали банду, укравшую 5 млн у семейной парыРусский

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