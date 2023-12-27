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Вдерлися до будинку та зв’язали: у Кривому Розі через півроку піймали банду, яка вкрала 5 млн у сімейної пари

Сьогодні 13:38
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Через півроку в Кривому Розі вдалося затримати банду, яка пограбувала літнє подружжя.

Новости Днепра про Вдерлися до будинку та зв'язали: у Кривому Розі через півроку піймали банду, яка вкрала 5 млн у сімейної пари

Нападники вдерлися до будинку сімейної пари ще 7 червня. Тоді зранку троє нападників залізли до чужого помешкання в одному із сіл Лозуватської тергромади, побили та зв’язали 73-річну господарку, а потім почали порпатися в особистих речах. 

Знайшовши сховок з цінними речами, троє злодіїв забрали усе майно родини та втекли. Зокрема, банді вдалося поцупити:

  • понад 1,5 млн гривень
  • 27 тисяч євро
  • 30 тисяч доларів
  • ювелірні прикраси

Загальна сума вкраденого сягнула 5 мільйонів гривень.

Злодії шукали понад півроку. у розкритті розбійного нападу брали участь оперативники кримінальної поліції, поліцейські слідчих підрозділів та спецпризначенці. Вони встановили, що до злочинів причетні троє раніше судимих місцевих жителів віком 36, 32, та 25 років.

Новости Днепра про Вдерлися до будинку та зв'язали: у Кривому Розі через півроку піймали банду, яка вкрала 5 млн у сімейної пари

26 грудня в помешканнях підозрюваних провели обшуки. В учасників банди вилучили пістолет, боєприпаси, викрадені золоті прикраси та срібну монету, а також наркотичні речовини, обладнання для відеоспостереження, рації, мобільні телефони та інші речові докази. Усе це відправили на експертизу. 

Двом із трьох нападників оголосили про підозру в розбої та взяли під варту. Решту причетних до злочину затримали. Наразі правоохоронці встановлюють їхню роль у злочині. 

Усіх затриманих перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

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Новости Днепра про Вдерлися до будинку та зв'язали: у Кривому Розі через півроку піймали банду, яка вкрала 5 млн у сімейної париУкраїнська

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