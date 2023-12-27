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У кожній школі Дніпра з’явиться поліцейський

Сьогодні 11:46
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У школах Дніпра зовсім скоро можуть з'явитися поліцейські.

Новости Днепра про У кожній школі Дніпра з'явиться поліцейський

Кабмін ухвалив постанову про “Про внесення змін до категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах”. Таким чином в українських школах почнуть чергувати поліцейські. На першому етапі МВС відправить до навчальних закладів 500 правоохоронців. Вони забезпечуватимуть правопорядок і пропускний режим.

Наразі близько 70% навчальних закладів в Україні мають тривожні кнопки, а за безпеку навчальних закладів відповідає поліція охорони. Скоріш за все, чергуватимуть також представники поліції охорони.
 
У ГумДепі Дніпра запрононували батькам учнів висловитися щодо цього нововведення. 
 

«Як Вам такі нововведення? Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення зміни до категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах» Ця постанова передбачає, що заклади освіти державної і комунальної форм власності охоронятиме поліція охорони. Що на Вашу думку має робити поліцейський у школі на постійній основі?..».

Ця інформація викликала палку дискусію серед батьків. Частина схвалює появу поліцейських в школах, позаяк зараз з охороною навчальних закладів є проблеми. Утім решта не вважає це нововведення доцільним. 

В кожну школу по дармоїду. Куди завгодно, аби тільки не на фронт. Чому б не ввести на кожну позицію по поліцейському, тим більше вони підготовку мають хоч якусь. А дітей можуть вахтові охороняти, – пишуть в коментарях під дописом ГумДепу. 

Батьки вважають, що присутність поліцейського може попередити насилля в школах.

Правильне рішення. Майже у кожній школі є випадки насильства, коли група учнів нападає на одного. Коли окремий хуліган забирає у дитини гроші, телефон чи одяг. Коли дітей принижують і б’ють ті, хто старший і сильніший. Стоятиме пара поліцейських у школі на посту — у рази зменшиться ймовірність скоєння такого правопорушення чи злочину, – зауважують батьки.

Наразі не відомо, коли саме поліцейські з’являться в школах.

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Новости Днепра про У кожній школі Дніпра з'явиться поліцейськийУкраїнська

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