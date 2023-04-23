Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подростка

Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подростка

Сегодня 08:30
просмотров

В Днепровском районе травмировались женщина и несовершеннолетняя девушка.

Новости Днепра про Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подростка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Вечером 22 апреля к спасателям поступил вызов о ДТП в поселке Соленое Днепровского района. Приехав на место инцидента, чрезвычайники выяснили, что в ДТП пострадали 40-летняя женщина и 15-летняя девушка. С травмами их госпитализировали в Днепр.

Известно, что водитель не справился с управлением и врезался в забор. Спасатели перекрыли вентиль газа в поврежденной легковушке, чтобы она не взорвалась.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП в Днепре, в ходе которого травмировался инспектор патрульной полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подросткаУкраїнська Новости Днепра про Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подросткаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

    В субботу, 22 апреля, в Днепре на улице Березинской произошло…

    Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:01
    Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

    В субботу, 22 апреля, в Павлограде на Днепропетровщине произошла авария…

    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери
    Новости Днепра
    Вчера 19:15
    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери

    Бабушка из Никополя вернула из страны-террористки своего внука. 10-летний Кирилл…

    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг
    Новости Днепра
    Вчера 18:43
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

    В субботу, 22 апреля, в Кривом Роге родственники защитников Украины,…

    Последние новости

    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку
    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области 8-й день ищут 14-летнюю девушку

    В Днепропетровской области разыскивают девушку-подростка.

    Сегодня 09:08
    просмотров
    В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)
    В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

    В субботу, 22 апреля, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП. На этом участке дороги затруднено движение.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)
    Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

    В субботу, 22 апреля, в Павлограде на Днепропетровщине произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и BMW. Первая легковушка на большой скорости влетела в иномарку.

    Вчера 20:01
    0
    просмотров
    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери
    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери

    Бабушка из Никополя вернула из страны-террористки своего внука. 10-летний Кирилл переехал в Россию с мамой к ее новому мужу еще задолго до полномасштабного вторжения. Однако 24 февраля 2022-го женщина внезапно умерла, а мальчик остался один.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

    В субботу, 22 апреля, в Кривом Роге родственники защитников Украины, которые служат в 129-й бригаде Территориальной обороны ВСУ, устроили большой митинг. Они перекрыли проезжую часть и с плакатами и лозунгами "Позор" озвучили свои жалобы.

    Вчера 18:43
    просмотров
    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным
    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

    В субботу ночью, 22 апреля, в одной из квартир в Каменском прогремел взрыв. Как выяснилось, там 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил развлечься со взрывоопасным предметом, который в итоге сдетонировал прямо у него в руках.

    Вчера 17:05
    просмотров
    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)
    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

    В пятницу, 21 апреля, в Днепре на улице Теробороны произошла авария с участием служебного авто полиции. Chevrolet Aveo въехал в полицейскую машину, после чего та врезалась в столб.

    Вчера 16:36
    просмотров
    Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля
    Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля

    В воскресенье, 23 апреля, в Днепре ожидается густой туман. Горожан предупредили об опасности.

    Вчера 16:09
    просмотров
    На Днепропетровщине уже неделю разыскивают 14-летних девочек
    На Днепропетровщине уже неделю разыскивают 14-летних девочек

    14 апреля две несовершеннолетние девочки из села Марьевка Синельниковского района Алина Подситник и Аделина Пляка вышли из дома и до сих пор не вернулись.

    Вчера 14:54
    просмотров
    Среди шарфов и шапок: в секонд-хенде Днепра в боксе с товарами нашли кота (ФОТО)
    Среди шарфов и шапок: в секонд-хенде Днепра в боксе с товарами нашли кота (ФОТО)

    Секонд-хенд - это настоящая лотерея. В один день там можно купить одежду от люксового бренда почти даром, а в другой - не найти ни одной достойной вещи. Кто бы мог подумать, что в днепровских секонд-хендах есть шанс наткнуться еще и…

    Вчера 14:37
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх