Водитель влетел в забор: в Днепр госпитализировали женщину и девочку-подростка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Вечером 22 апреля к спасателям поступил вызов о ДТП в поселке Соленое Днепровского района. Приехав на место инцидента, чрезвычайники выяснили, что в ДТП пострадали 40-летняя женщина и 15-летняя девушка. С травмами их госпитализировали в Днепр.
Известно, что водитель не справился с управлением и врезался в забор. Спасатели перекрыли вентиль газа в поврежденной легковушке, чтобы она не взорвалась.
Напомним, ранее мы сообщали о ДТП в Днепре, в ходе которого травмировался инспектор патрульной полиции.
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