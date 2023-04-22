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  • В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

Сегодня 16:36
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В пятницу, 21 апреля, в Днепре на улице Теробороны произошла авария с участием служебного авто полиции. Chevrolet Aveo въехал в полицейскую машину, после чего та врезалась в столб.

Новости Днепра про В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

Виновник скрылся с места аварии, а правоохранителя тем временем госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области. «Информатор» обнародовал фото покореженной машины полиции.

Полицейского доставили в больницу, где медики устанавливают степень тяжести его травм.

Водителя-беглеца Chevrolet Aveo вскоре разыскали и задержали. Все обстоятельства и детали ДТП выясняются.

Новости Днепра про В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)Русский

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