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  • Водій влетів в паркан: до Дніпра госпіталізували жінку та дитину, які травмувалися

Водій влетів в паркан: до Дніпра госпіталізували жінку та дитину, які травмувалися

Сьогодні 08:30
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У Дніпровському районі травмувалися жінка та неповнолітня дівчина.

Новости Днепра про Водій влетів в паркан: до Дніпра госпіталізували жінку та дитину, які травмувалися

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Увечері 22 квітня, до рятувальників надійшов виклик про ДТП в селищі Солоне Дніпровського району. Приїхавши на місце інциденту, надзвичайники з’ясували, що під час ДТП постраждали 40-річна жінка та 15-річна дівчина. З травмами їх госпіталізували до Дніпра.

Відомо, що водій не впорався з керуванням та врізався в паркан. Рятувальники перекрили вентиль газу в пошкодженому легковику, щоб він не вибухнув. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП у Дніпрі, під час якого травмувався інспектор патрульної поліції. 

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Новости Днепра про Водій влетів в паркан: до Дніпра госпіталізували жінку та дитину, які травмувалисяУкраїнська

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