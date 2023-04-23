Водій влетів в паркан: до Дніпра госпіталізували жінку та дитину, які травмувалися

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Увечері 22 квітня, до рятувальників надійшов виклик про ДТП в селищі Солоне Дніпровського району. Приїхавши на місце інциденту, надзвичайники з’ясували, що під час ДТП постраждали 40-річна жінка та 15-річна дівчина. З травмами їх госпіталізували до Дніпра.
Відомо, що водій не впорався з керуванням та врізався в паркан. Рятувальники перекрили вентиль газу в пошкодженому легковику, щоб він не вибухнув.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП у Дніпрі, під час якого травмувався інспектор патрульної поліції.
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